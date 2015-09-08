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10 MART 2018, CUMARTESİ
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kuyumcu HABERLERİ
Konya’da kuyumcudan 100 bin liralık soygun yapan şüpheli yakalandı
Bankalar kuyumcuyu bitiriyor
Parası olan herkes artık kuyumcu olamayacak
Kuyumcudan 3.8 milyon liralık soygun
Darphanenin kararı kuyumcuları sevindirdi
Kuyumcuya silahlı soygun girişimine 8’er yıl hapis cezası
Altını alan kuyumcuya koşuyor