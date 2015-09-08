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12 MART 2018, PAZARTESİ
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kulu haberleri HABERLERİ
Konya’da Sokak ortasında öldürülen kadın toprağa verildi
Konya’da kadın cinayeti
Yaralı köpeğe hastane bahçesinde yardım
Yolcu Otobüsü İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü
Konya’da telefon dolandırıcılarına suçüstü
Konya’da Trafik Kazası: Üç Yaralı
Kulu Devlet Hastanesi’nde Toplanan Giysiler Suriyelilere Dağıtıldı
Kulu Ziraat Odası Başkanı’ndan çiftçilere duyuru
Otomobilin Çarptığı Suriyeli Kız Çocuğu Ağır Yaralandı
Konya’da otomobil takla attı!
Konya’da kaza ve yangın tatbikatı
Konya’da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kulu’da Okullar Arası Kitap Okuma Yarışması
Kulu’da Vatandaşlar Sokak Köpeklerinden Tedirgin
Kulu’da Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı
Kulu’da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı
Kulu’da Şehit Annelerine Ziyaret
Kulu’da Kızılay’dan Kan Alımı
Konya’da yağmur duası yapıldı
Kostim İstişare Toplantısı Yapıldı
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