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9 MART 2018, CUMA
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kto üniversitesi HABERLERİ
KTO Karatay Üniversitesi kendi tarihini film ile anlatıyor
KTO Karataylı öğrenciden büyük başarı
KTO Karatay Üniversitesi’nden İslam dini alanında üç eser daha
Ahmet Davutoğlu öğrencilerle buluştu
KONİF 2016 fuarı firmalarla öğrencileri bir araya getirdi
KTO Karatay Üniversitesi CERN’e kabul edildi
KTO Karatay Üniversitesi ödülleri topluyor
KTO Karatay Üniversitesi uluslararası yarışmada 3 ödül aldı