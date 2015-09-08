Kto Karatay Üniversitesi HABERLERİ
- Direniş Karatay’a iş dünyasından destek
- KTO Karatay Üniversitesi, memnuniyet araştırmasında sırasını yükseltti
- Tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül
- KTO Karatay Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı mezunlarını verdi
- Sanayi ve İş Dünyasının Üniversitesi STK’lar ile İftarda Buluştu
- Atiker Konyasporlu futbolcular KTO Karatay Üniversitesi’nde
- KTO Karatay’da Suriyelilerin sorunları ele alındı
- KTO Karatay’dan, Liseler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması
- Suriyeli tıp öğrencisi kardeşler ülkelerindeki acılara “merhem” olmak istiyor
- KTO Karatay Üniversitesi futsalda şampiyonluğa ulaştı