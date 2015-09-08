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9 MART 2018, CUMA
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kredi kartı HABERLERİ
İnternetten aldığınız çakma ürünün faturasını banka ödüyor
Kredi kartı sahipleri dikkat! Bugün son gün
14 milyon kartın sahibine son çağrı
Konya’da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu
Süre bir daha uzatılmayacak! Son gün 31 Ocak
Kredi kartı sahipleri dikkat! Süre uzatılmayacak
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, süre uzatıldı
Bankalardan uyarı geldi! Silinmiyor
Bir günde silinecek! Son gün 31 Aralık
Biriken para puanlarınızı unutmayın
Kredi kartlarında onaya dikkat
BKM dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün son gün
Kredi kartı ile online alışveriş son buluyor
Kredi kartlarında yeni dönem 17 Ağustos’a başlıyor
Nakit kullanmayan şirkete 10 bin dolar verecek
Tatilde kredi kartı güvenliğini sağlamanın 7 yolu
İnternetten yapılan kartlı ödemeler rekor kırdı
Yargıtay’dan kredi kartıyla ilgili emsal karar
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