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9 MART 2018, CUMA
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kredi HABERLERİ
Prim borçluları için Ziraat Bankası desteği başlıyor
Türkiye’den Irak’a 5 milyar dolar kredi
Sığır yetiştirene faizsiz 100 bin TL kredi
Banka kredileri için emsal olacak karar!
Başbakan Binali Yıldırım’dan müjde üstüne müjde
Emekliye faizsiz kredi
Bankalar 8 ayda 25.3 milyar kâr etti
Erdoğan, kredi ve burs miktarlarını açıkladı
Kredi ile ev alıp kiraya verenler dikkat!
KYK’dan önemli duyuru
Esnafın kredi engeli kalktı
Talepler patladı! 3 haftada 50 milyar TL
Kredi çekenlere faiz iade müjdesi
Bankalardan kredilere Facebook kriteri
Ev alacaklar dikkat! Bugün başladı…
235 bin esnafa 50’şer bin lira
Her isteyene 50 bin lira.
Terörü destekleyene kredi yok
Sicilini temizleyene kredi!
Dünya Bankası, TANAP’a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
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