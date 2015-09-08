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10 MART 2018, CUMARTESİ
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kovalamaca HABERLERİ
Konya’da polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
Konya’da polisten kaçan şüpheliler yakalandı
Konya’da çalıntı otomobilden “pitbull” çıktı
Sivas’ta kaçan inek 7 uyuşturucu iğneyle yakalanabildi
Düzce’deki uyuşturucu operasyonu
Muğla’da hırsız-polis kovalamacası
Konya’da otomobilden atılan kutudan tüfek çıktı