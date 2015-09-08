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10 MART 2018, CUMARTESİ
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KOSGEB HABERLERİ
Hobi olarak başladı KOSGEB’le iş yeri açtı
KOSGEB’den büyük destek
Ev kadınına 15 bin lira Girişimciye 50 bin lira
İş kurana devletten 50 bin lira hibe
Ev hanımıydı, 6 ülkeye çikolata ihraç ediyor
Devlet desteği ile hayalini gerçekleştirdi
Engelini aştı KOSGEB desteğiyle patron oldu
KOSGEB kredisiyle açtığı atölyede kadınları istihdam ediyor
KOSGEB 40 KOBİ uzman yardımcısı alacak
14 bin lira maaşla personel alacaklar! Resmi Gazete’de yayımlandı
O parayı alamayanlar için yeni umut
KOSGEB’den aldığı destekle lokanta açtı
Konya’da 71 yaşında girişimci KOSGEB’ten 200 bin TL destek aldı
Hükümetten esnafa müjde.
KOSGEB desteğinde sıkıntılar çözülsün
Bakan Özlü’den flaş KOSGEB açıklaması!
“Esnafımız KOSGEB kredisine daha kolay ulaşabilecek”
‘Bankalar KOBİ’lere zorluk çıkarmasın’
KOSGEB kredisi çıkan esnafa bankada şok!
Eşine destek için başladı işinin patronu oldu
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