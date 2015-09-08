YAZARLAR
İLETİŞİM
E-GAZETE
10 MART 2018, CUMARTESİ
facebook
twitter
google
GÜNCEL
KONYA
KARAMAN
EKONOMİ
POLİTİKA
DÜNYA
SPOR
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
TRENDİO
MAGAZİN
YAŞAM
GALERİ
VİDEO
KOP HABERLERİ
Konya’ya Çocuk Kütüphanesi Yapılacak
YÖK Başkanı Saraç’tan, Selçuk Üniversitesi’ne Ziyaret
Konya Ovası için yeni projeler şart!
KOP İdaresi’nden Güneş Enerjisi Paneli
Konya Ovası’nda kışın bereketi görülmeye başlandı
KOP İdaresi’nden Kırsal Kalkınmaya Mali Destek
KOP’tan Sosyal Projelere 5 Milyon TL Destek
KOP İdaresi’nden Bölge İllerine 99 Milyon TL’lik Ödenek
KOP, Bilinçli Çiftçileri ve Katma Değerli Üretimi Destekliyor
Büyük Devletler Büyük Miraslar Taşır
KOP bitmek üzere
KOP ne zaman bitecek?
2017 UNİKOP toplantısı KTO Karatay Üniversitesi’nde
Konya-Karaman-Mersin sanayi ve ticaret koridoru oluşturuluyor
Meram’da örnek imar uygulaması
KOP, Konya merkezli büyüyor
“Afetten zarar gören çiftçilerin borçları ertelendi”
“GAP, KOP, DAP, DOKAP hızla bitirilmeli”
KOP Bölgesi için Okuma-Yazma Seferberliği
“Daha Az Su İhtiyacı Olan Bitkiler Yetiştirilmezse KOP da Yetersiz Kalır”
1
2
3
»