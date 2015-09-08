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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Konya’nın Beyşehir ilçesi HABERLERİ
Konya’da silah operasyonu
Beyşehir ilçe protokolü kamp ateşi yaktı
Beyşehir’de görme engellilere evlerinde ziyaret
Buz tutan gölde tehlikeli oyun
Konya’da usulsüz üretilen tüfek ele geçirildi
Konya’da karbonmonoksit zehirlenmesi
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan ziyaret
Konya’da sahte para operasyonu
Av bayisindeki faturasız tüfeklere el konuldu
Beyşehir’de kuruyemişçiler denetlendi
Beyşehir jandarmasından avcılara seminer
Konya’da 119 tüfek ele geçirildi
Konya’da çalınan tüfekler bulundu
Konya’da karbonmonoksit zehirlenmesi