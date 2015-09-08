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10 MART 2018, CUMARTESİ
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konyada yangın HABERLERİ
Konya’da yangın
Konya’da yangın!
Konya’da park halindeki otomobil yandı
Konya’da boş evde yangın
Konya’da tarihi ev yandı
Konya’da ev yangını
Konya’da korkutan yangın!
Konya’da yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Konya’da yangın
Konya’da yangın
Atış Poligonunda Yangın: 3 Yaralı
Rixos Otel’de yangın