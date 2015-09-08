konya valiliği HABERLERİ
- Konya Valiliğinden uyarı: İtibar etmeyin
- Konya’da gösteri, yürüyüş alanları ve güzergahları belirlendi
- Kadına şiddet toplumu güçsüzleştirmektedir
- Konya’da FETÖ/PDY soruşturmalarında 2 bin 143 kişi tutuklandı
- Konyalı sürücüler dikkat! EDS dönemi başlıyor
- Konya Valiliğinden şehit olan polise ilişkin açıklaması
- Konya Valiliğinden DAEŞ operasyonuna ilişkin açıklama
- Konya’da 2 bin 521 kişi memurluktan çıkartıldı
- Konya’daki FETÖ operasyonlarında kaç kişi tutuklandı?
- Konya Valiliği’nden Konya-Ankara YHT hattında ilaçlama uyarısı