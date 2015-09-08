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10 MART 2018, CUMARTESİ
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konya polis HABERLERİ
Konya’da polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
“Vatan haini miyiz, ben de askerlik yaptım”
Konya’da polisten eğlence mekanlarında uygulama
Konya’da 300 polisle huzur uygulaması
Konya’da 188 polis açığa alındı
Konya’da Sarhoş Sürücüyü Polis Kurtardı
Ceza değil eğitim için durduruyorlar