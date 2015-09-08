konya kaza HABERLERİ
- Konya’da otomobilin çarptığı yaya öldü
- Konya’da karşıya geçmek isteyen anne ile çocuğu ağır yaralandı
- Konya’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
- Konya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kardeş defnedildi
- Konya’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
- Konya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- Konya’da trafik kazası – İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
- Konya’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 10 yaralı
- Konya’da tır sürücüsü iki otomobile çarpıp kaçtı
- Konya’da gizli buzlanma kaza getirdi 2 ölü, 1 yaralı