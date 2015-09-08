konya kavga HABERLERİ
- Konya’da 5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi
- Konya’da tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
- Konya’da eğlence merkezi önünde silahlı kavga: 2 yaralı
- Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
- Konya’da arkadaşları vurulan pazarcı esnafı ev bastı: 4 yaralı
- Konya’da silahlı kavga! 5 kişi yaralandı
- Konya’da silahlı – bıçaklı kavga! Çocuklarına tokat atan kişiyi silahla vurdu
- Konya’da bıçaklı kavga: Boynuna saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı
- Konya’da şehir magandalarının silahlı kavgasında lise öğrencisi yaralandı
- Konya’da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
- Konya’da kavgada darbedilen kişi 48 gün sonra öldü
- Konya’da iki aile arasında bıçaklı, sopalı kavga: 7 yaralı