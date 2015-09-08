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11 MART 2018, PAZAR
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konya ihracat HABERLERİ
Konya’nın ihracatı yüzde 28 arttı!
İhracatçılar pazar arayışına devam etsin
Konya’nın ihracat ve ithalatı azaldı
Konya mart ayında 119 milyon dolar ihracat yaptı
Konya’nın ihracatı arttı
Konyalı ihracatçılar İran pazarına yönelsin
Konya’nın ihracatı 2015 yılında azaldı
Konya’nın ihracatı düştü
Konya, geçen yıl 189 ülkeye ihracat yaptı