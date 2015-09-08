konya hırsızlık HABERLERİ
- Konya’da hırsızı önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
- Konya’da soyguncular araçları bozulunca yakalandı
- Konya’da hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonrası yakalandı
- Konya’da esnaf hırsızı önce tekme tokat dövdü, sonra polise teslim etti
- Bahçeden gelen seslere uyandı, hırsızları takip ederek polise yakalattı
- Konya’da bir büfeden para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
- Konya’da bebek arabası hırsızı yakalandı
- Önce ayakkabıları sonra bebek arabasını çalan şüpheli kamerada
- Konya’da 7 cezaevi firarisi hırsızlık suçundan yakalandı
- Konya’da 10 günde 13 suça karışan zanlı gezerken yakalandı
- Konya’da marketten hırsızlık – Kasadan para çalıp, veresiye teklif ettiler
- Konya’da hırsızlık: Çaldığı enerji içeceklerini satıp uyuşturucu almış
- Konya’da basın açıklaması yapma meraklısı hırsız tutuklandı
- Konya’da park halindeki araçtan 39 bin lira çalındı