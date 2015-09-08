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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Konya daeş HABERLERİ
Konya’da DEAŞ propagandasına 7 gözaltı
Konya’da öldürülen iki teröristin cesedi ailelerine teslim edildi
Konya’daki operasyonda yaralanan polisler taburcu edildi
Konya’da DEAŞ ve PKK operasyonu
Konya’daki DAEŞ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Konya’da terör operasyonu
Konya’daki DAEŞ operasyonu: 11 zanlıdan 2’si tutuklandı
Konya’da DAEŞ operasyonu
Konya’daki DAEŞ operasyonunda 30 kişi adliyeye sevk edildi
Konya’daki DAEŞ operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı
Konya’daki DAEŞ Terör Örgütü Operasyonu
Konya’daki DAEŞ operasyonunda şok eden detaylar