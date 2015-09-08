konya cinayet HABERLERİ
- Konya’da karısını öldüren kişi daha sonra intihar etti
- Konya’daki cinayet zanlısının bebeği hastanede hayatını kaybetti
- Konya’da iki kadını öldüren zanlı tutuklandı
- Konya’da eşini öldüren cinayet zanlısı Adana otogarında yakalandı
- Konya’da otomobilinde öldürülen şahsın neden öldürülüğü ortaya çıktı
- Konya’daki cinayette yeni gelişme
- Konya’da eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi
- Konya’da 73 yaşındaki adam 36 yaşındaki sevgilisini öldürüp intihar etti
- Konya’daki emekli polis memuru cinayetinde zanlı tutuklandı
- Konya’da 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı