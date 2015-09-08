Konya Büyükşehir Belediyesi HABERLERİ
- Konya Büyükşehir Park Bahçeler’in kadın çalışanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
- Büyükşehir’den Kadınlar Günü’nde Anlamlı Yatırımlar
- Belediye Çalışmaları Vakıf Çalışmalarıdır
- Büyükşehir sorumluluğundaki 83 gölet sulama sezonuna hazır
- Konya Büyükşehir Belediyesi: “Alo 153 ile kapımız her zaman açık”
- Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Zeytin Dalı klibi
- “Yitik kimliğimizi bulacağız ve zenginleştireceğiz”
- Büyükşehir’den çiftçiye 3.5 yılda 25 milyon liralık fidan ve fide desteği
- Büyükşehir’den engelli gençlere “Aşmak İçin Hareket Et” Projesi
- Konya Büyükşehir Belediyesi’nden eğitime destek
- Değerlerimize Katkı Sağlamak İçin Çalışıyoruz
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Konya Büyükşehir’e ödül