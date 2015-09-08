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12 MART 2018, PAZARTESİ
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Konya Anadolu Selçukspor HABERLERİ
Konya Anadolu Selçukspor evinde kazandı!
Konya Anadolu Selçukspor berabere kaldı
Konya Anadolu Selçukspor: 4 – Pazarspor: 0
Konya Anadolu Selçukspor evinde yıkıldı
Konya Anadolu Selçukspor evinde kazandı
Konya Anadolu Selçukspor evinde yıkıldı
Konya Anadolu Selçukspor evinde yenildi
Konya Anadolu Selçukspor berabere kaldı
Konya Anadolu Selçukspor evinde berabere kaldı
Konya Anadolu Selçukspor evinde yıkıldı!
Konya Anadolu Selçukspor 1 puanla yetindi
Konya Anadolu Selçukspor evinde kazandı!
Anadolu Selçukspor Kanatlandı
Anadolu Selçuk tatilde
Anadolu dört köşe
Zafer gününüz olsun
Tek düşünce kazanmak!
Tılsım bozuldu