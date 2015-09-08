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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Konya Adliyesi HABERLERİ
Konya Adliyesi çalışanlarından Mehmetçiğe destek
Konya’da 2017-2018 adli yıl açılışı gerçekleştirildi
Konya Adliyesi’nde Suç ve Şiddet Mağdurlarına Adli Görüşme Odası
Konya Adliyesi terörü lanetledi
Konya Adliyesi’ne FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
Konya Adliyesi’nde kavga
Bilgi merkezi öğrencileri Adliye’de