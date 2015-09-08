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10 MART 2018, CUMARTESİ
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konut HABERLERİ
Ev alacaklara güzel haber: Büyük destek geliyor
İlk kez konut alacaklara müjde!
İlk kez konut alacaklara müjde!
Ev alıp satanlar dikkat! 10 başlıkta tapu uyarısı
Konutta zamlı günler yakında
Tüm konutları deprem sigortalı yapacak mekanizma kuruluyor
Türkiye’de 97 bin konut satıldı
TOKİ 125 bin konut rakamına ulaştı
‘Konutta vergi düzenlemesi sektöre nefes aldıracaktır’
Konutta KDV düzenlemesi
Konut satışlarında geçen yıl rekor kırıldı
Konutta cayma hakkı 24 ayla sınırlandırıldı
Yeni konut seferberliği ile fiyatlar yüzde 25 inecek
Konutların özgeçmişi tek bir tıkla öğrenilecek
Vatandaşa 30 bin TL faiz kazancı..
Konut alımında yeni dönem (Metrekareyle ev alınabilecek)
GYODER Zirvesi gerçekleşti
TOKİ’den gecekondu atağı
Konut satışına faiz freni
Dar gelirli aileye ucuz konut müjdesi
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