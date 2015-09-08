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9 MART 2018, CUMA
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KOMEK HABERLERİ
Konyalı kadınların okuma yazma sevinci
13. Altın Dokunuşlar Sergisi katalogla kalıcı hale getirildi
KOMEK’ten Robotik Kodlama Eğitimi
KOMEK’te Tarih Yeniden Dokunuyor
“Yetimin Kurşun Kalemi” Tel Abyad’da
Komek ve Asem’de Yeni Dönem 52 Bin Kursiyerle Başladı
Sancak Mahallesi de KOMEK Binasına Kavuşuyor
Konya’dan Cerablus’a kırtasiye malzemesi
KOMEK ve ASEM kayıtları başlıyor
KOMEK ve ASEM’de 2017 yılında 100 bin 611 kursiyere eğitim verildi
KOMEK’ten Dünya Yetimlerine Yardım Eli
“Gören elleri” ile yemek ve pasta yapmayı öğreniyorlar
KOMEK ve ASEM’de Yeni Dönem Başladı
Öğretmen adayları KOMEK ve ASEM’de yeni açılan merkezler için ter döktü
KOMEK ve ASEM’DE Kayıt Zamanı
Genç Komek Yaz Okulu’nda yarışma coşkusu
Genç KOMEK’te 17 bin öğrenci hem eğleniyor hem öğreniyor
Seydişehir KOMEK’e yeni bina
Genç KOMEK’te turnuva haftası başladı
25 ilçede Genç KOMEK Yaz Okulu eğitimleri başladı
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