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10 MART 2018, CUMARTESİ
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kira HABERLERİ
Kiracılar bu habere dikkat!
Kira geliri olanlar dikkat! Vergi oranları arttı
Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Kiralar bir anda yükseldi
Öğrenciye evini kiraya verecekler dikkat!
Tek tek açıklandı! En çok parayı ona harcamışız
Öğrencilerin konaklama alanlarında yeni dönem!
Kiracılar dikkat! Yüzde 8 arttı
Memura kira müjdesi
Yeni kimlik kartlarına kira ödeyeceğiz
Emekliye ev müjdesi
Geciken 3 bin 600 lira ödeyecek
Kirada yeni dönem
Konya’da kiralar tavan yaptı