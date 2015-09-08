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10 MART 2018, CUMARTESİ
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kentsel dönüşüm HABERLERİ
Başkan Toru’ya kentsel dönüşüm ödülü
783 milyon 910 bin lira kira yardımı yapıldı
Kentsel dönüşümde kira yardımları güncellendi
“Kentsel dönüşümdeki başarımızı taçlandıracağız”
Uluırmak’ta anlaşmalar tamamlandı
Konya’nın kalbindeki kentsel dönüşümün son durumu
Bakan açıkladı! Faizsiz kredi müjdesi
Ereğli kentsel dönüşümle dönüşecek
Meram’da yıkım ve tahliye sürüyor
Kentsel dönüşüm vatandaşa iş kapısı açacak
Konya’da fuhuş yapılan evi ateşe verdiler
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren dev proje
“Şükran Mahallesindeki dönüşüm Konya’ya damga vuracak”
Konya’da kentsel dönüşüm başlıyor
Yönetmelik 30 Haziran’a kadar uzatıldı
Konya’da kentsel dönüşüm başlıyor!
Meram’da kentsel dönüşüm başlıyor
Meram’da dönüşüm çalışmaları devam ediyor
Seydişehir’de kentsel dönüşüm
Kentsel dönüşümde rapor alırken dikkat
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