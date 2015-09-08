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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Kenan Sofuoğlu HABERLERİ
Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi
Kenan Sofuoğlu’nu yıkan haber! Kendisi açıkladı
Sofuoğlu zorlukları aşmak için hız yapacak
Millî Motosiklet Yarışçısı Kenan Sofuoğlu, KTO Karataylı Gençlerle Buluştu
“Emeklilik yaşıma geldim”
Kenan Sofuoğlu Konyalı öğrencileri ziyaret etti
Sofuoğlu’nun hedefi 5. şampiyonluk
Kenan Sofuoğlu ölümden döndü!
Kenan Sofuoğlu hastanelik oldu!
Kenan Sofuoğlu’ndan anlamlı paylaşım
Kenan Sofuoğlu 400 km hız rekorunu kırdı!
Kenan Sofuoğlu, Osmangazi Köprüsü’nden “hızlı” geçti
Kenan Sofuoğlu köprüde hız rekoru deneyecek
Kenan Sofuoğlu’ndan Nihat Hatipoğlu’na şaşırtan soru
Sofuoğlu’ndan Arda’ya “El Clasico” morali
Kenan Sofuoğlu’nun hayatı film oluyor
Sofuoğlu: ‘Öleceksek adam gibi ölelim’
Sofuoğlu 3. sıradan başlayacak
Sofuoğlu tepkili: Kazanmamı istemiyorlar
‘Türkiye’de yarış pistine ihtiyaç var’
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