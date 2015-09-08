kemal kılıçdaroğlu HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na açık mektup
- “Mal nasıl götürülür, ben çok iyi bilirim”
- CHP Lideri, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun yemin törenine katıldı
- Kılıçdaroğlu’na FETÖ şoku! Kritik isim gözaltında
- Kılıçdaroğlu: “Bizim yürüyüşümüz bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek”
- Kılıçdaroğlu’ndan Atiker Konyaspor Başkanı Şan’a tebrik telefonu
- Kemal Kılıçdaroğlu, cuma günü istifa edecek iddiası
- Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal: ‘Kasıt yok, kusur var’
- Kılıçdaroğlu İle Küçük Kızın Sohbeti Herkesi Güldürdü
- Kılıçdaroğlu Konya’da iş dünyası ve STK’larla buluştu