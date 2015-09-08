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9 MART 2018, CUMA
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karapınar HABERLERİ
Konya’dan Zeytin Dalı Harekatı’na destek
Konya’da cinayet
Donmak üzereyken bulduğu kedi yavrusunu kurtardı
Meke Gölü beyaza büründü
Konya’da kargo aracı devrildi
Ağıl tavanı üzerine çöken kişi öldü
Takım elbise yerine kullanılmış kaban gönderildi
Görmeyen gözleriyle öğrencilerine ışık saçıyor
Karapınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temeli atıldı
Sokak hayvanları için çöpten ekmek topluyor
Konya’da kar altında temel atma ve açılış
Dünyanın En Büyük Güneş Enerji Santrali Konya’ya kurulacak
Karapınar’da ev yangını
Konya’da feci kaza! Anne oğlunun kullandığı traktörün altında kaldı
Konya’da elini mibzere kaptıran çocuk yaralandı
Çölleşen araziler enerjiye dönüşecek
Konya’da obrukların sayısı artıyor
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
Meke Gölü yağmur bekliyor
Konya’da seyir halindeki araç yandı
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