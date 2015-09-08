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10 MART 2018, CUMARTESİ
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kar tatili HABERLERİ
Konya’da kar tatili!
Birçok ilde eğitime kar tatili!
Kar tatiline telafi eğitimi
Konya’nın bu ilçelerinde okullar yarın tatil!
Selçuk Üniversitesinde eğitim-öğretime kar engeli
Selçuk Üniversitesi’nde kar tatili uzatıldı
11 ilde eğitime kar engeli
Konya’da okullar 1 gün tatil edildi
20 ilde eğitime kar engeli!
Konya’nın iki ilçesinde eğitime kar engeli
Okullar açılmadan ilk kar tatili haberi!
İzmir’de eğitime kar engeli
5 kentte okullar tatil edildi
Bursa’da eğitime kar engeli
Şırnak Van ve Batman’da eğitime kar engeli
Bu illerde okullar tatil
Hangi illerde okullar tatil?
O ilde okullar 2 gün daha tatil
Bu illerde okullar tatil!
Rize’de eğitime kar engeli
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