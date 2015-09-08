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10 MART 2018, CUMARTESİ
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kan bağışı HABERLERİ
MÜSİAD Konya’dan Afrin’e kan bağışı
Mehmetçik için kan bağışladılar
Karatay Belediyesi çalışanlarından kan bağışı seferberliği
Konya Çimento’dan kan bağışı kampanyası
Karatay Belediyesi çalışanlarından kan bağışına destek
BÜSAN kendi rekorunu kırdı
Türk olduğunuz için kan alamıyoruz
Selçuklu Kent Konseyinden Kızılay’a destek
KOMEK kursiyerleri kan bağışında bulundu
Kızılay’dan kan bağışı çağrısı
Kayseri’de yaralılar için kan anonsu yapıldı
Kan bağışında büyük tehlike
MÜSİAD Konya Şubesi’nden kan bağışına destek
Konya’da Camide Kan Bağışı kampanyası
MÜSİAD Konya kan verdi
Beyşehir’de kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Medicana’dan Kızılay’a tam destek
Bozkır’da kan bağış kampanyası
MEDAŞ ve MEPAŞ çalışanlarından kan bağışı
Konya Karapınar’da 368 ünite kan bağışı
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