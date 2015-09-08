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10 MART 2018, CUMARTESİ
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kadro HABERLERİ
Bakan müjdeyi verdi! ‘Onları da kadroya alacağız’
Joker işçiye kadro müjdesi
Erdoğan on binlerce işçi için talimatı verdi
Kalaycı: Taşeronda ayrım yapmayın
Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün
Taşeronda son başvuru: 11 Ocak
Akyürek’ten işçiler adına Cumhurbaşkanı ve hükümete teşekkür
Taşeron İşçilerin Kadro Mutluluğu
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor
Bakan Ağbal’dan Taşeron açıklaması
İş dünyasından bir taşeron uyarısı daha
Taşerona kadro genişliyor – 50 bin işçiye de kadro müjdesi geldi
“Çakılı kadro” aileyi bölüyor
Taşerondan kadroya geçişte 2 şart!
Erdoğan’dan taşeron düzenlemesi açıklaması!
Gazilere kadro müjdesi
Taşeron işçilerine kadro işi tamam, eli kulağında
Taşerona kadro yerine, yerine ‘özel sözleşme’
‘Taşeron, geçici ve mevsimlik işçilere kadro verilsin’
Kamuda 4 bin 970 ek kadro açıldı
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