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9 MART 2018, CUMA
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kadınlar günü HABERLERİ
Büyükşehir’den Kadınlar Günü’nde Anlamlı Yatırımlar
“Şehit anaları kadar fedakar insan bulmak mümkün değil”
Başkan Akkaya’dan, kadın personele idari izin
Jandarma, Dünya Kadınlar Günü’nü kliple kutladı
Kadın olmak!
Başkan Toru bayan gazetecilerle buluştu
“Selçuklu’nun mutluluğunda kadınların payı büyük”
Kadınlar geleceğimizin mimarıdır
Konya Berberler ve Kuaförler Odası Kadınlar Gününü Kutladı
İstatistiklerle Türkiye’de ‘kadın’
Kadınlardan Selçuklu Belediyesi’ne ziyaret
Kule Site’den anlamlı anma
Karatay’da Kadınlar Günü coskusu
Başkan Toru üniversite öğrencileri ile buluştu
İşte Konya’daki kadın nüfusu
Başkan Toru, Konyalı bayan gazetecilerle buluştu
Dünya Kadınlar Günü’nü kutladılar
Zirvede Kadınlar Günü’nü kutladılar
Konyalı o anne resepsiyona gidebilecek
Tek istediği bulaşık makinesi
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