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9 MART 2018, CUMA
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kadın HABERLERİ
Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha fazla yaşıyor
Kadınlara erken emeklilik
Dünya Kadınlar Günü Nedir
Konya’da Cinnet Getiren Kadın Evdeki Bütün Eşyaları Sokağa Fırlattı
Ankara’da kadın kaçırma girişimi
Konya’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalıştayı yapıldı
Suriyeli kadınlar, acılarını halıya dokuyor
İlkokulda koca dehşeti
” Kadın, Bilene Nefestir !”
Şiddet gören kadın için ‘Alo Şiddet Hattı’