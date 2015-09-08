jandarma HABERLERİ
- Jandarmadan 14 Şubat klibi: En büyük aşk, vatan
- Jandarma ve sahil güvenlik personeline konut tahsisi
- 1 milyon ödül vardı! MİT ve Jandarma’dan ortak operasyon
- Jandarma’da yeni dönem! Artık şüpheliler ve suçlular kaçacak delik arayacak
- Kulu’da jandarma trafik timlerinden denetim
- Jandarma, Donanma ve 2. Kolordu Komutanlığına atamalar yapıldı
- 15 Temmuz gecesi, Jandarma Genel Komutanlığı’nda olan 20 sivil aranıyor
- Jandarma ve Sahil Güvenlik’te artık başörtüsü serbest