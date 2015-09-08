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9 MART 2018, CUMA
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iyi parti HABERLERİ
Meral Akşener Konya’ya geliyor
Özoğul, mazbatasını aldı
Mehmetçik için kan bağışladılar
YSK’dan İYİ Parti’ye ret
İyi Parti Konya il teşkilatında görev dağılımı belli oldu
İYİ Parti’de art arda iki istifa
Akşener’in sağ kolu belli oldu! İşte görev dağılımı…
İyi Partinin genel başkan yardımcıları belli oldu
İYİ Parti’nin genel başkanı Meral Akşener oldu
Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı…