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10 MART 2018, CUMARTESİ
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istihdam HABERLERİ
471 maden şehidinin yakınına istihdam müjdesi
5 bin engelliye atama müjdesi
2018 istihdam yılı olacak
Her işçiye 13 bin lira
Yeni istihdam teşviklerinin detayları belli oldu
İstihdam garantili okul “ücretsiz imkanları”yla cezbediyor
Başbakan’dan 5 bin kişiye istihdam müjdesi!
THY 7 bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyor
Devler hedeflerini açıkladı! Tam 100 bin kişi…
Milyonlarca gence istihdam fırsatı
Kadına, gence iş fırsatı
Aile Bakanlığı’ndan 3 bin 200 gence istihdam sağlayacak
İstihdam garantili liseler geliyor
En yüksek istihdam beklentisi ilaç sektöründe
Evde temizlikçi çalıştırana devletten prim desteği geliyor
7 sektörde 3 milyon gence iş imkanı
1.2 milyon gence meslek
Meram Belediyesi’nden örnek istihdam projesi
3 milyon gence iş kapısı açılıyor
‘İstihdam seferberliğinde 1 milyonu aştık!’
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