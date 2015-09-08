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10 MART 2018, CUMARTESİ
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İstihbarat HABERLERİ
İstihbarat raporlarına yansıdı PKK bitme noktasında
TSK: Son iki haftada 99 terörist etkisiz hale getirildi
İstihbaratta yeni dönemin şifreleri
TSK’ya özel istihbarat birimi!
FETÖ bir aileden 5 kardeşi orduya sızdırdı
İstihbarat servisleri FETÖ’yü Türkiye’ye karşı kullandı
Trump’ın başkanlığı sona erebilir
İstihbarat raporu: 30 bin kişi aranıyor!
Bordo bereliler DAEŞ’li teröristi yakaladı
İstihbaratta ABD modeli
Açıklama geldi: Türkiye’ye çok gizli istihbarat vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihbarat zaafı olduğu çok açık
Örgütün kanlı planı deşifre oldu!
Afganistan’da İstihbaratın kalbine bomba yüklü kamyonla saldırı!
İstihbarat, 7 canlı bomba için 81 ili uyardı
İstihbarat 6 bombacıyı arıyor
İstihbarat saklayan amir meslekten ihraç edildi
Emniyet uyardı: PKK istihbarat kurdu
41 telekulakçı polis kayıplara karıştı
Kandil’e cevap yok… Hepiniz mi öldünüz
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