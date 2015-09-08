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10 MART 2018, CUMARTESİ
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işsizlik maaşı HABERLERİ
İşsiz kalana 16 bin TL ödeme
İşsiz kalana en az 806 TL
İşsizlik maaşı belli oldu!
Askere işsizlik maaşı!
Konya’da işsizlik maaşı başvurusu azaldı
1 Ocak’ta başlıyor! 1411 TL ödenecek
İşsizlik maaşı artıyor
Kendi isteğiyle ayrılana işsizlik maaşı yok
İşten çıkana da işsizlik maaşı!
İşsizlik maaşı 1 ay erken bağlanacak
İşsize 14 bin 112 TL
İşsizlik maaşı yükseliyor! İşte teklifler
Bunu yapanlar işsizlik maaşı alamaz!
İşsize 2 bin TL.
Esnafa 10 ay işsizlik maaşı..
Esnafa 1300 TL işsizlik maaşı!
İşsize 2 bin TL
Esnafa işsizlik maaşı verilecek
Çalışmalar sürüyor; 2 bin lira olacak!
3 kez iş kabul etmeyenin maaşı kesilecek!
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