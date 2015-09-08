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10 MART 2018, CUMARTESİ
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işsizlik HABERLERİ
İşsizlik rakamları açıklandı!
İşsizlik maaşı belli oldu!
İşsizlik ağustosta azaldı
İşsizlik rakamları açıklandı
Yeni düzenleme geliyor! Genç işsiz kalmayacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Nisan dönemi işsizlik oranı yüzde 10,52 oldu
3 milyon gence iş kapısı açılıyor
343 bin işsiz iş buldu
İşsizlik geriledi…
İşsizlik rakamları açıklandı
Hükümetten müthiş proje! Köylerde işsiz kalmayacak
İşsizliğe 104 milyarlık ‘çözüm fonu’
İşsizlik rakamları açıklandı
İş arayanlara hükümetten müjde! 607 lira…
2016 işsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı – İşsizlik yüzde 12.1’e çıktı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik oranı Eylül’de 1 puan artarak yüzde 11,3 oldu
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