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9 MART 2018, CUMA
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iş kur HABERLERİ
93 bin eleman aranıyor
İş arayanların bilmediği sosyal imkanlar
Beyşehir’de İş-Kur Çalışanlarına Müjde
İşe yerleştirmeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı
İş umudu leğen içerisindeki mis kutularında
Kulu’da Okullarda Çalışacaklar Kurayla Belirlendi
Engelli vatandaşların eğitimleri tamamlandı
İş-Kur Akşehir hizmet merkezi çalışmalarına başladı