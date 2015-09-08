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10 MART 2018, CUMARTESİ
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İnternetten aldığınız çakma ürünün faturasını banka ödüyor
“Cep”ten internet kullanımı yüzde 71 arttı
Telefon ve internet faturalarına vergi ayarı
Gençler ekmeklerini sanalda arıyor
Bakanlık harekete geçti: 15 TL’ye internet
“İnternete değil hekimlere başvurun”
Cepte internete yüzde 50 zam
Konya’ya ücretsiz internet
Topyekün savaş başlatılıyor! O sitelere girenlere ağır ceza verilecek
İnternette ‘olta’ya gelmeyin
Ücretsiz Wi-Fi tatilinizi zehir etmesin
Milyonlara uyarı! Çok şey kaybedebilirsiniz
İnternetten alışverişte yeni dönem
Turkcell kota aşımına ekstra ücreti yalanladı
Bakan’dan ‘Adil Kullanım Kotası’ müjdesi
İnternetten araştırıp bu işe başladı! Şimdi paraya para demiyor
Doğu ve Güneydoğu’da internet kesildi!
İnternetten güvenli alışveriş için “sanal kart” kullanın
Cep telefonu ve internete ek vergi tasarısı
Wi-fi eskide kalıyor 100 kat hızlı Li-Fi geliyor!
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