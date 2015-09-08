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9 MART 2018, CUMA
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indirim HABERLERİ
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
8-10 lira alınıyordu! İndirim geldi
Benzin ve motorine büyük indirim
Motorin ve benzine indirim geliyor!
Akaryakıtta bir indirim müjdesi daha
Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Araç sahipleri dikkat! – Benzine indirim geliyor!
Araç sahipleri müjde – Benzine indirim geliyor!
10 bin TL indirimi duyan koştu
Otogaza büyük indirim geldi!
TESK: Benzin-motorinde vergi yüzde 10 inmeli
Tarım sigortalarında indirim müjdesi
1 Ocak itibariyle indirim geliyor
Benzine 14 kuruş indirim geldi
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Konya Büyükşehir’den yüzde 40 indirim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi! İndirim geliyor
“Esnafımıza elektrik, doğalgaz ve su için özel tarife uygulanmalı”
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor…
Benzine 7 kuruş indirim
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