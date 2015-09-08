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10 MART 2018, CUMARTESİ
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ikinci el HABERLERİ
İkinci elde 8 milyon araç satışı bekleniyor
İkinci el’de büyük değişiklik
İkinci el araç piyasasında 7 milyon beklentisi
İkinci el otomobil satışında yeni dönem
2. elde KDV müjdesi
İkinci el otomobilde fiyatlar ne kadar arttı?
İkinci el araç fiyatları yine fırladı
İkinci elde tüketicinin eli kuvvetlendi
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
‘İkinci el’de 15-25 bin liralık otomobiller yok satıyor
‘Sattığınız araç için alıcıya para ödemek zorunda kalabilirsiniz’
İkinci el otomobil piyasası durgun
“İkinci el”de talep çok “temiz araba” yok
“İkinci el” otomotiv pazarı yüzde 8 büyüdü