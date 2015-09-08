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10 MART 2018, CUMARTESİ
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İHH HABERLERİ
“Suriye’ye acil yardım” kampanyası
“Suriye’ye acil un yardımı” kampanyası
Hatıra yaz okulu sona erdi
Konya’ya dev Türk bayrağı!
Konya’dan Karadağ’a yardım eli uzandı
Konyalı Yetim Aileler ile Bahar Pikniği
İHH Genel Başkanı Yıldırım: Tahliye 20-25 gün sürebilir
Akşehir İHH’dan Halep’e yardım
İHH, Halep’ten çıkacak aileler için 20 bin gıda kolisi hazırlıyor
Konya’dan Suriye’ye yardım eli
Konya’dan Karadağ’a yardım eli
İHH’dan terör mağdurlarına yardım
“Kardeşim-Biraye Min” kampanyası
Konya’dan Suriye’ye 2 tır yardım
Afrika’da 6 bin su kuyusu açıldı
Konya’dan sınırdaki Suriyelilere 8 TIR insani yardım
İHH Konya’dan Afrika’ya su kuyusu
Konya’dan Suriye’ye 78 ton un yardımı
Cihanbeyli’den Madaya’ya yardım
İHH’dan Bayırbucak Türkmenlerine yardım
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