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10 MART 2018, CUMARTESİ
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idam HABERLERİ
CHP idama da hadıma da karşı çıktı
Devlet Bahçeli: idamı getirelim alttan almayalım
Kılıçdaroğlu: Biz kazandık! İdama da karşıyım
Almanya’dan Türkiye’ye ‘idam’ itirazı
Başbakan’dan ‘idam’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Darbeci subayın eşi: ‘Darbeciler idam edilsin’
Numan Kurtulmuş: İdam gelince Öcalan…
Başbakan Yıldırım’dan Bahçeli’nin idam çıkışına cevap
İdam anketinde şaşırtan sonuç!
Hayati Yazıcı:”İdam geri gelse de geçmiş suçları kapsamaz”
Filipinler’de idam cezası geri geliyor
O ülke çocuk mahkum idamında dünya birincisi
Güzellik kraliçesi idam ediliyor
Mursi’nin idam kararıyla ilgili flaş gelişme
Muhammed Mursi idama mahkum edildi
Özgecan için tek yürek oldular