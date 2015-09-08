hüsniye erdoğan HABERLERİ
- Milletvekili Hüsnüye Erdoğan gündemi değerlendirdi
- Milletvekili Hüsnüye Erdoğan gündemi değerlendirdi
- “Türkiye’nin bekası için birlik beraberliğimiz çok önemli”
- Milletvekili Hüsnüye Erdoğan mezun olduğu okulda duygusal anlar yaşadı
- Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan’a yeni görev
- Milletvekili Hüsnüye Erdoğan Konya projelerini değerlendirdi
- Milletvekili Erdoğan şehit ailesiyle iftar yaptı
- Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, misafir olduğu evde sahur yaptı