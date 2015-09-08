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9 MART 2018, CUMA
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hükümet HABERLERİ
Hükümetten kadına büyük destek
Hükümetten eylem planı! Ağır yaptırımlar geliyor
Hükümet’ten açıklama: İstismara hadım cezası
Hükümetten flaş hamle! Elektrik faturaları düşecek
Hükümetten Afrin açıklaması: Felaket olur
Hükümetten dolar açıklaması! Hazirana kadar biter
Hükümet düğmeye bastı: Evi olmayan kalmayacak
Hükümetten zam açıklaması!
Hükümetten flaş vize açıklaması: Hepsi tamamlandı!
Hükümetten yeni özelleştirme adımı
Hükümetten açıklama: Bundan sonra Türkiye sözle beraber icraata bakacak
Hükümetten Bitcoin uyarsı! Aman ha!
Hükümetten 2017 büyüme tahmini
Hükümetten Bitcoin açıklaması
Hükümet yüzde 500 zamma ‘dur’ diyecek!
Hükümet düğmeye bastı! Bunu yapana sıfır KDV…
Hükümetten öğrenciye müjde
Tek imzayla inşaat ruhsatı
Hükümetin taşeron açıklaması işçiyi umutlandırdı
İşsizlik maaşları bugün yatırılacak
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