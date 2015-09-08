hırsızlık HABERLERİ
- Konya’da kuyumcudan 100 bin liralık soygun yapan şüpheli yakalandı
- Konya’da akaryakıt çalan hırsız tutuklandı
- Konya’da 3 bin litre mazot çalan hırsızlar kovalamaca sonucu yakalandı
- Konya’da Televizyon hırsızları devriye atan polise yakalandı
- Konya’da hırsızlık : Çaldıkları otomobil ile hırsızlık yapamadan yakalandılar
- Bir saat keşif yapıp çaldığı motosikletle 5 dakikada yakalandı
- Tablet ve para hırsızı polisten kaçamadı
- Konya’da hırsızlık yapan karı koca 10 dakika sonra yakalandı
- Yüzü açık keşif yapan sonra yüzünü kapatıp hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
- Konya’da hırsız sert kayaya çarptı