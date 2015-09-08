hırsız HABERLERİ
- Konya’daki kuyumcuyu soyan şüpheli tutuklandı
- Konya’da Kuyumcuyu soyan şüpheli: “Polisin beni yakalayacağından emindim”
- Konya’da kablo hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı
- Konya’da ‘Dur’ ihtarına uymayan şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı
- Konya’da esnaf hırsızı önce tekme tokat dövdü, sonra polise teslim etti
- Konya’da çocuk hırsız balkondan elbise çaldı
- Konya’da hırsızlar çaldıkları inşaat malzemeleriyle kaçarken yakalandı
- Konya’da Kore gazisinin madalyalarını çalan şüpheli tutuklandı
- Konya’da çatı katından düşen hırsızlık zanlısı ağır yaralandı
- Konya’da 115 bin lira değerinde araç çalan şüpheli gezerken yakalandı